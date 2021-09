Investeeringud väikelaenudesse – mida tasub nende kohta teada? 

Kui kinnisvaralaenudesse investeerimine tähendab, et sina tegutsed praktiliselt laenuandjana, et eraisikud või ettevõtted saaksid endale soetada kinnisvara, siis täpselt sarnane põhimõte kehtib ka väikelaenude puhul.

Väikelaenudesse investeerides oled sina jällegi laenuandja rollis, lihtsalt väikelaenude summad on märksa madalamad kui kinnisvaralaenude puhul. Väikelaenude näol on tegu 300 - 10 000 euro vahemikku jäävate laenudega, mida taotlevad inimesed erineval otstarbel. Näiteks reisimiseks, ettevõtluseks, suuremate kaupade ostuks, hariduse rahastamiseks ning muude ootamatute või planeeritud kulude katteks.

Reeglina on väikelaenudesse investeerimine mõnevõrra suurema tootlikkusega kui kinnisvaralaenudesse. Keskmine saadav intress ühe investeeringu pealt on 12-15%. Näiteks 1000-eurose investeeringu puhul on saadav tulu keskeltläbi 70-90 eurot. Kõigi Kreditex Ühisraha portaalis olevate taotluste kohta saab investor vajamineva informatsiooni. Iga taotluse juures on välja toodud laenuperiood, saadav intress ja laenuprojekti reiting.