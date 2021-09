PUUDEGA NAINE SATTUS KELMIDE OHVRIKS: hiigelsuure annetuse asemel lüpsti välja tuhandeid eurosid 

Kaarel (nimi muudetud – toim.) räägib, et tema elukaaslasega võeti Facebookis ühendust, kuna naine olevat saanud annetuse. „Saadeti sertifikaat naise nimega, et tema on saanud 350 000 eurot. Kõik templid ja asjad olid olemas,“ selgitab ta. Naisterahva nimi, kes petuskeemi ajas, on Zelia Nassirou. Ülekanne tuli teha aga hoopiski Pauline Dementose kontole. Kui alguses suhtlesid petturid eesti naisega Facebookis, siis peagi liiguti üle e-kirja teel suhtlemisele. „Eesti keeles – ma ei ole seda varem näinud,“ imestab Kaarel veebipetiste suhtluskeele üle.