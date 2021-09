Haridustöötajad nõuavad vähemalt 1500eurost palka 

Eesti õpetaja on magistriharidusega spetsialist ja õpetaja töötasu peab algama Eesti keskmisest töötasust, nõuavad haridustöötajad. „Paraku õpetaja töötasu sel aastal hoopiski vähenes võrreldes Eesti keskmise palgaga. Järgmise aasta miinimumeesmärk peab olema taastada õpetaja töötasu miinimum võrreldes keskmisega selliseks nagu see oli 2020. aastal, st ca 91% riigi keskmisest – õpetaja töötasu miinimum tuleb tõsta aastal 2022 vähemalt 1500 euroni.“

„Aastaid on räägitud, et õpetaja töötasu Eestis peaks algama vähemalt riigi keskmisest ja õpetaja keskmine töötasu vähemalt 120% riigi keskmisest palgast. Lähtuvalt suvisest majandusprognoosist tähendaks see järgmisel aastal õpetaja töötasu alammäära summas 1653 eurot. Võrreldes senise 1315-eurose alammääraga oleks kasv 26%,“ kirjutavad haridustöötajad pöördumises ministritele.

„Saame aru, et sellise tõusu saavutamine ühe aastaga võib osutuda keeruliseks. Samas peame arvestama, et Eesti väga hea hariduse jätkusuutlikkus on praeguseks hetkeks suure küsimärgi all, sest meil oleme silmitsi aina süveneva õpetajate puudusega, mis on tingitud eelkõige sellest, et õpetajate töötasu ei ole konkurentsivõimeline teiste kõrgharidust nõudvate töökohtadega.“