LAPSED KAHE KODU VAHEL: „Hakkasin nutma, et kas ma ei näegi isa enam kunagi.“ 

Mitmed uuringud on kinnitanud, et mõlema bioloogilise vanemaga koos elavate laste hinnang enda heaolule on kõrgem, kui seda on üksik- või kasuvanemaga elavatel lastel. Tuumperekonna mõiste võib aga juba ajaloo prügikasti visata. Paarisuhted muutuvad üha ebastabiilsemaks ning tahes- tahtmata puudutab see ka lapsi.