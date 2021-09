"ÄRGE PUUTUGE MU RIIDEID!" Afgaani naised üle maailma mässavad Talibani range rõivakoodeksi vastu 

Reaktsioonina uutele karmidele reeglitele on Afganistanist põgenenud naised üle maailma alustanud sotsiaalmeedias kampaaniat. Nii afgaani kui teiste Afganistanis elavate rahvuste esindajad avaldavad endast fotosid rahvarõivastes, mis on värvikirevad. „Vaat selline näeb välja afgaani naine,“ kirjutab üks protestija. „See on meie kultuur. Need on meie rahvariided. Me armastame värve. Isegi meie riis on värviline, nagu ka meie lipp.“