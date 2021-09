VIDEOD | VENEMAA VALIMISED: Putini partei saavutas riigiduumas taas suure enamuse, kaamerasilma ette jäi kummalist valimispettust 

Venemaal toimusid möödunud nädalavahetusel riigiduuma valimised. Mingeid erilisi üllatusi need ei pakkunud. Praegu on loetud ligi 95% valimissedelitest ja Ühtse Venemaa toetus on umbes 50%. Taas haarab võimupartei kontrolli vähemalt 2/3 riigiduuma üle ja ka teised Venemaa parlamendi alamkotta pääsenud erakonnad on Ühtse Venemaa jaoks vaid näiline opositsioon ega esita neile väljakutset. Ehkki valimiskomisjon seda ei tunnista, oli tänavuse hääletusega seoses palju juttu igasugustest pettustest – mitmed veidrad juhtumid jäid ka kaamerasilma ette.