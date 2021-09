Küsimus | Miks Eesti riik toetab Talibani 50 000 euroga? 

Sarah Adamson, välisministeeriumi meedianõunik : Olukord Afganistanis on äärmiselt raske ning riik on humanitaarkatastroofi äärel. Sealsed inimesed vajavad elupäästvat abi. Iga teine Afganistani tsiviilelanik ehk kokku üle 18 miljoni inimese vajab humanitaarabi, miljon last elab alatoitumise piiril, riigis valitseb põud ja seetõttu üha suurem toidupuudus.

Tingimustes, kus meil endil puudub otsene juurdepääs abi vajavatele inimestele, on ainuke ja ka kõige tõhusam võimalus kiireks abi osutamiseks kasutada rahvusvahelisi abiorganisatsioone. Rahvusvahelise Punase Risti Komiteel (ICRC) on väga pikaajaline kogemus töötamaks kõige keerulisemates kriisipiirkondades üle maailma ja ka Afganistani puhul on nad hetkel üks neist organisatsioonidest, kes suudab kohapeal abi seda kõige enam vajavate inimesteni toimetada. ICRCl on oskused, vajalikud kontaktid ja ka inimesed kohapeal, kes on täielikult pühendunud sellele, et humanitaarabi osutada.