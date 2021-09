KUUS OHVRIT: Venemaa ülikoolis veresauna korraldanud noormees oli tulistamist juba kaua plaaninud

Sündmuspaika saabunud Permi krai kuberner Dmitri Mahhonin teatas, et „üks ründaja“ peeti kinni, ent käimas on uurimine tema võimalike kaasosaliste suhtes. Ka ülikool teatas, et relvastatud ja kiivrit kandnud ründaja on tabatud. Viimaste teadete kohaselt oli selleks Timur Bekmansurov, kes kirjeldas rünnakuplaani ja selle ajendit varasemalt ka sotsiaalmeedias.