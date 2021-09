UURIMINE LÕPETATI: purjuspäi oma lapse käruga ööseks tänavale unustanud mees karistada ei saanud

29. juuli hilisõhtul sai politsei teate, et Tallinnas leiti kasepuu alt käru, milles sees väike laps. Lapse vanemaid kuskil märgata ei olnud. Menetluse käigus selgus, et lapse oli tänavale unustanud tema isa, kes alkoholi tarvitamisega liiale läks. Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Lea Pähkel otsustas lapse tänavale jätnud isa kriminaalkorras karistamata jätta ning lõpetas kriminaalasja oportuniteeti kohaldades, kuna ta süü ei olnud suur, mees mõistis oma eksimust ja nõustus läbima perenõustamise programmi. Samuti oli mees varasemalt kriminaalkorras karistamata. „Tegemist oli korraliku perega, nende kodu külastati, veenduti, et lapsed on hoolitsetud, pestud, toidetud ja vanemad on pühendunud lapsevanemad. Juhtus nii, et lapse isa, kes tavaliselt napsu ei võta, võttis tol õhtul napsu ning läks lapsevankriga jalutama. Ta jäi ootamatult nii purju, et ei suutnud enam üks hetk meenutada, kuhu ta lapsevankri oli jätnud. Öösel avastas isa, et oli lapsevankri lapsega maha unustanud ja helistas politseisse, “ selgitab juhtunu tausta Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Marie Aava.