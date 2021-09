Advokaat käib teabenõude tõttu politseiga kohut 

Viktor Särgava esitas politsei- ja piirivalveametile (PPA) teabenõude, milles palus teatada, mis kuupäevadel on X 2018. aastal külastanud keskkriminaalpolitseid ning kelle juures ta käis. PPA keeldus teabenõuet täitmast, sest sellele kehtib avaliku teabe seaduse (AvTs) järgi juurdepääsupiirang andmesubjekti eraelu kaitseks. Särgava esitas uue teabenõude, milles palus esitada tema poolt nõutud teabele juurdepääsupiirangu kehtestamise haldusakti. Ühtlasi selgitas ta, et teda süüdistatakse kriminaalmenetluses kuritegude toimepanemises ning süüdistusaktis viidatakse süüstava tõendina tema ja X vahel toimunud vestluste salvestistele, selgub Riigikohtus arutusel olnud asjast. Teabenõude eesmärk on kontrollida, kas X kooskõlastas vestluse salvestamise keskkriminaalpolitsei töötajatega. Kui kooskõlastas, on tegemist ebaseadusliku jälitustegevusega, selgub kohtuasjast.