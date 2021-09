KOLMAS DOOS VAID RISKIRÜHMADELE? USA uuris, milline vaktsiin on tõhusaim

Ühendriikide nakkushaiguste keskuse korraldatud uurimus näitab, et kõige tõhusam koroonavaktsiin on Moderna, millest jääb napilt maha Pfizer, teatab CNN. Raviameti asjatundjarühm aga tegi maha president Joe Bideni idee süstida kõigile elanikele kolmas vaktsiinidoos. Selle mõju on liialt vähe uuritud, märkisid asjatundjad ja soovitasid esialgu anda kolmas doos vaid riskirüma kuuluvatele inimestele, kuni ei ole selgunud, kas kõigile kolmandast doosist ka kasu oleks.