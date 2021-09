Pikalauapidu Viljandis: „Kuna praegune aeg on igapidi viltu, siis olgu pidu ka viltune.“ 

Viljandil on kombeks linna sünnipäeva tähistada pikalauapeoga, mis peetakse igal aastal erineval tänaval. Nii saavad viljandlased ise, aga ka linna külalised tuttavaks vanalinna erinevate tänavatega. Tänavu langes valik Mäe tänavale, see on väike mäenõlvast üles roniv paarisaja meetri pikkune tänav Tartu ja Posti tänava vahel.

„See on oma aia õuntest pressitud mahl, kuumutamata, ilma suhkruta, täpselt nii nagu see õuntest tuleb, kes julgeb proovida, see proovib, kes ei julge, see ei proovi,“ teatab Peedu Tartu tänavalt, kes jagab peolistele oma aia õuntest pressitud mahla. „Eelmisel linna sünnipäeval jagasin ka mahla oma sõpradele ja tuttavatele, tänavu ka. Meil on suur aed, aga mahla pressib meil naabri Heino. Tema on täiesti reaalne inimene, naine suri tal mõned aastad tagasi, aga toimetab tublisti ja pressib soovijatele mahla.“