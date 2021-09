2021. aastal on miinimumpalk Eestis 584 eurot ehk kätte saab 550,38 eurot. 350eurosele üürihinnale lisanduvad veel kommunaalkulud, mis madalapalgaliste eelarvest on tihti ebamõistlikult suur osa. Reaalus on aga see, et selles hinnaklassis korras kahetoaline korter leiab üürniku tundidega.