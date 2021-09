Siga linnavaatel: Viljandi lähiajalugu piltides on vaatamiseks Vabaduse platsil 

Alates reedest saab Viljandi Vabaduse platsil kogukonnalgatuse Loov Viljandi ja Juhan Kuusi Dokfoto keskuse abil heita pilgu linna lähiminevikku. Kokku veerandsada ülesvõtet on enamikus tehtud Viljandis, vanimad on pärit 1980ndatest aastatest, värskeimad juba sel aastal.

Näituse pärliks võib pidada elupõlise Viljandi fotograafi Endel Veliste ülesvõte Viljandi kesklinnas seiklevast seast. Lisaks erakordsusele sobib see näitusele ka võttekoha pärast, sest pilt tehtud just näituse paigas, praegusel Vabaduse platsil. Kuna Veliste lahkus elavate seast juba paarkümmend aastat tagasi, siis näitusele jõudis seafoto arhiivi vahendusel.

„Mina olen Viljandis üles kasvanud ja näinud seda linna aastate vältel,“ räägib Ruiso. „Näitusel saab näha, kuidas on linnaruum viimaste aastakümnete vältel muutunud, aga koos linnaruumiga muutuvad ka inimesed. Mitut pilti vaadates tuleb peale „vau“-tunne – kas need asjad olid tõepoolest sellised?“

„Juhan Kuusi Dokfoto keskus on rõõmus selle üle, et nad said tuttavaks mitme noore Viljandi fotograafiga,“ lisab ta, et kasu näitusest on mitmepoolne. „Näiteks Ako Lehemets, kellelt on näitusel kaks fotot.“