Maailma pikim rahvas lüheneb: kas süüdi on toiduvalik? 

Uurimusest selgus, et 2001. aastal sündinud mehed on keskmiselt sentimeeter lühemad kui 1980. aastal ilma tulnud. Naiste pikkusevahe on suuremgi ‒ 1,4 sentimeetrit. Uurimusest selgus ka, et pikkuse kasv on seisnud paigal nendegi inimeste seas, kelle kõik vanavanemad neli sugupõlve tagasi on sündinud ja elanud Hollandis ning lühenemist ei saa sugugi panna ainult riiki viimastel aastatel edeneval määral saabunud sisserändajate kaela.