Põlengus osaliselt hävinud Pariisi Jumalaema kirik avatakse külastajatele 2024. aastal 

Foto: SIPA

2019. aastal põlengus suures osas hävinud Notre Dame'i kirik plaanitakse külastajatele taasavada 2024. aastal, vahendab CNN. Kuna kirikuhoone konstruktsiooni toestamistööd on nüüd lõpusirgel, on ehitajad optimistlikud, et edasisest ajagraafikust suudetakse kinni pidada.