Seisukoht | Mitte kuidagi ei tohi elektrit toota 

Saastavat elektritootmist on kokku tõmmatud, uute jaamade rajamine on aga pikk. Saare Wind Energy alustas meretuulepargi loomist 2015, Enefit Green alustas 2009. Mõlemad loodavad, et pargid hakkavad elektrit tootma 2028. See on seitsme aasta pärast.

Päikeseparke on rajatud kiiremini. Kuid ka siin on kuulda üha kõvemaid protestinoote, et põllud on paneele täis ja see on kole. Linnades on aga katused, mõne tööstushoone katus pole juba rajades vaatamisväärsus, kas sinna ei kannata rohkem paneele panna? Tegutsedes läbimõeldult, on võimalik leida kõigile sobilikke lahendusi.

Pensionär Andres Ergma Päevalehe arvamusloos seisab, et stabiilset energiahulka ei ole praegusel ajal populaarsete roheseadmetega võimalik tagada. Tõsi, seadmete tootlikkus kõigub, aga on täitsa võimalik luua süsteem, mis tagab stabiilse elektri.