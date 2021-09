Joobes juht sõitis pereautole tagant otsa 

Politsei tuletab meelde, et kui eelmisel õhtul on olnud pidu, kus inimene on tarvitanud alkoholi, peab enne sõiduki juhtima asumist olema kindel enda kainuses. Südapäeval kriminaalses joobes sõitev autojuht on näide täielikust vastutustundetusest, tema teo üksikasjad selguvad kriminaalmenetluse käigus.