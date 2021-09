Liisa Pakosta: ühe vanemaga pered on raskemas olukorras 

Kui me vaatame lapse õigust sobivas kodus kasvada, siis ongi lapse jaoks ju kahekordne vahe, kas on leivatoojad peres üks või kaks. Üksikvanemaga pered on raskemas olukorras nii Eestis kui teistes riikides. Väiksemad on ka võimalused sissetulekut suurendada, sest perekondlikke kohustusi pole sageli kellegagi jagada. Laias laastus on siin seega kolm küsimust: kui suur on üksikvanema sissetulek, ega teda üksikvanemluse pärast eluaseme laenu võttes või korterit üürides diskrimineerita ja kuidas soodustatakse lastekasvatamise koormuse jagamist.