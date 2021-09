AUTOSÕIT KALLIMAKS? Arenguseire: Eesti on ainus automaksuta Euroopa Liidu riik 

„2030. aastaks peab Euroopa Liit rohepöörde raames vähendama kasvuhoonegaaside netoheidet vähemalt 55% võrreldes 1990. aasta tasemega. See tähendab ka transpordi maksustamist viisil, mis suunaks elanike transpordieelistusi säästvama transpordi poole,“ ütles Arenguseire Keskuse ekspert Magnus Piirits. „Samuti tähendab see vajadust hakata kiirema tempoga hooneid renoveerima, et vähendada nende energiakulusid.“