EBAAUSAD VALIMISED: Kommunistid ja vaatlejad näevad Vene duumavalimistel rikkumisi

Keskvalimiskomisjoni juht Ella Pamfilova ütles laupäeval, et pöörab erilist tähelepanu inimeste hääletama sundimisele ja sellekohaste rikkumiste kohta on laekunud 137 teadet riigi 45-st regioonist. Kokku on Pamfilova sõnul on valimisprotsessi kohta seni laekunud 6137 kirjalikku kaebust, mida on kaks korda rohkem kui 2016. aasta valimistel.