FOTO | Afganistani keskkoolides algas õppetöö. Kas näed siin tüdrukuid? 

Koolitüdrukud ja nende vanemad rääkisid BBC-le, et nad on täiesti löödud. „Kõik paistab väga tume. Hommikul ärgates küsin endalt iga päev, miks ma üldse elus olen. Kas peaksin kodus istuma ja ootama, kuni keegi uksele koputab ja mu kätt palub? Kas see ongi naiseks olemise eesmärk?“ rääkis neiu, kes tahaks advokaadiks õppida. „Ma kardan oma tuleviku pärast.“

„Mu ema oli kirjaoskamatu, mistõttu mu isa kiusas teda pidevalt ja sõimas idioodiks. Ma ei taha, et mu tütrega juhtuks sama,“ lisas neiu isa.

Talibani esindaja väitel on peagi plaanis avada koolid tüdrukutele, kuid kardetakse, et 1990. aastatega sarnaselt ei lubata tüdrukuid üldse kooli. Talibani sõnul tehakse parajasti tööd tüdrukute koolide avamise „protseduuri“ kallal ning üheks keerulisemaks küsimuseks on, kuidas jaotada õpetajaid.

Kabulist pärit 16aastane koolitüdruk nimetas päeva väga kurvaks.

„Ma tahtsin arstiks saada! Ja see unistus haihtus. Ma ei usu, et nad meid tagasi kooli lubavad. Isegi, kui nad taas keskkoolid avavad, ei soovi nad tegelikult näha haritud naisi,“ nentis ta.

Nädala alguses teatas Taliban, et naistel lubatakse kõrgkoolides õppida, kuid mitte meestega üheskoos. Lisaks ootavad neid ees uued ja ranged riietumisreeglid. Mõnede asjatundjate arvates tähendab see seda, et naised jäävad haridusest kõrvale, kuna ülikoolidel ei ole ressursse eraldi klasside avamiseks.