Horoskoop appi: kes valida lemmikloomaks? 

MITTE AINULT NEITSILE: Kalad sobivad suurepäraselt lemmikuiks korda ja puhtust hindavale Neitsile. Teadusuuringud on aga tõestanud, et kalade jälgimine võib olla teraapilise mõjuga kõigile, keda vaevab stress ja depressioon. Mõnele pere lemmikloomale võib akvaarium olla aga puhas meelelahutus.

Perelemmikut võib olla raske valida isegi siis, kui tead täpselt, et tahad kassi või koera; päris keeruliseks läheb aga juhul, kui selge on vaid, et tahaksid võtta mõne looma – sest kelle kasuks otsustada, kui meeldivad peaaegu kõik, aga loomaaed koju ei mahu? Võta appi horoskoop!