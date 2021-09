Keskea rõõmud: 50 on uus 40! 

„Pagana Helena. Ostis endale sooja pesu.“

„Keskea rõõmud!“

„Mis asja?“

„Keskea rõõmud. Tõnu nimetab sooja aluspesu keskea rõõmudeks.“

Muidugi te mäletate Ülle Kaljuste ja Maria Klenskaja märgilist dialoogi filmist „Keskea rõõmud“ ning sellele järgnenud naeru, et Kaie Mihkelsoni kehastatud Helena kaitseb ilmade jahenedes ihu külma eest nagu… nagu mingi keskealine. Sest noor saab ju niigi end soojas hoitud.

1986, kui „Keskea rõõmud“ ekraanile jõudis, sai Kaie Mihkelson 38, Maria Klenskaja 35 ja Ülle Kaljuste 29. Nende tegelaskujud olid ilmselt umbes sama vanad, võib-olla vaid Kaljuste kehastatud Silva oli natuke Kaljustest endast vanem, sest Silval oli juba seljataga silmatorkav lauljakarjäär.

Küllap võis Silva töötada lauljana veel kaua, aga Mihkelsoni ja Klenskaja kangelannasid ootas toonase elukorralduse järgi 55aastaselt pensionileminek. No ja pensionär – VANADUSpensionär! – tähendas seda, et ka keskiga koos oma rõõmudega on seljataga ja ees ootab eluõhtu.