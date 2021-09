KÜTUSE HIND JÄLLE KALLINEB: Eesti tanklates võib hind tõusta nelja sendi võrra 

Eeldatavalt jääb kütuse hind praegusele tasemele kuni aasta lõpuni.

Samal teemal Eesti uudised Kütusehinnad Eesti tanklates kerkisid jälle, valmis tuleks olla uuteks hinnarekorditeks Bensiini 95 hind on Eestis pikka aega püsinud kõrgel tasemel, juulis saavutas see uue rekordi – 1,469 eurot liitri kohta. Kui augusti alguses langes brenti toornafta hind korraks 65 dollarini barrelist, siin nüüd on see taas 75 dollarit. Hinnatõusu põhjustas Mehhiko lahes möllanud orkaan, mis vähendas USA naftavarusid. Kuid nõudlust on suurendanud ka koroonaviiruse ohu vähenemine.

„Toornafta hind on olnud viimasel ajal tõusutrendis ja survestanud ka valmistoodangu sisseostuhindasid,“ selgitab Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste. „Nüüd, kui me vaatame bensiini 95 näitel, siis bensiin 95 on püsinud Eesti tanklates muutumatuna alates 26. juulist. Aga seevastu sisseostuhinnad on selle perioodi jooksul enam kui poolteist kuud kallinenud umbes kolm-neli senti liitri kohta. See hind aga siiani ei ole tanklates realiseerunud, kuna tugev konkurents survestab hindu allapoole.“

Kuid nafta kallinemise tõttu on praeguseks tekkinud surve tõsta hindu sellesama sisseostuhinna tõusu võrra. „Kui see hind jätkuvalt on kõrge, siis ma ennustan, et lähinädalatel võime näha diisli hinna tõusu mõne sendi võrra kindlasti,“ nendib Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.

„Teatav surve selle hinnataseme jätkumise puhul on. Me räägime siin võib-olla kahest kuni neljast sendist liitri kohta ehk umbes ühest eurost paagitäie kohta. Teiselt poolt annab lootust, et oktoobris on OPEC+ lubanud tootmist suurendada ja kui selliseid ilmastikuhäireid Mehhiko lahes enam ette ei tule, mis naftatootmist pärsiksid, siis tegelikult loodame, et oktoobris tulevad hinnad hoopis alla,“ lisab Circle K mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik.