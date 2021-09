Naine andis politseile altkäemaksu grusiinidele sissesõidukeelu kehtestamiseks 

Alina andis tänavu 25. veebruaril parklas politseiautos 500 eurot ja soovis vastutasuks teenet, et Põhja prefektuuri piirivalvebüroo vanempiiriametnik R kehtestaks sissesõidukeelu kolmele Gruusia kodanikule. Lisaks sularahale andis Alina omakäeliselt kirjutatud tekstiga paberilehe, millel olid grusiinide andmed, kellele keelu kehtestamist ta soovis. Kohtuasjast selgub, et R-il on tööülesannetega seonduvalt õigus sissesõidukeelu kehtestamise otsus teha.