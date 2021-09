HÜÜDJA HÄÄL VENE VALIMISTEL: perevägivalla vastu võitlev naine lootis Navalnõi toetusele 

Viimaste sekka ei kuulu aga 38aastane Aljona Popova (pildil), kelle südameasjaks on lähisuhtevägivald ning selle ohvrite aitamine. Aktiivne naisõiguslane on aastaid teemaga tegelnud ning kardab, et kui keegi riigiduumas sellega tegelema ei asu, jääb teema järgmiseks viieks aastaks jälle riiulile tolmu koguma. Nagu osutab The Moscow Times: suures riigis pole seadusi, mis lähisuhtevägivalla ohvreid kaitseksid. 2017. aastal lausa vähendati karistusi vägivallakuritegude eest, mille toimepanijad said esimest korda süüdistuse ning tekitasid vaid „väikesi“ vigastusi. Popova rääkis väljaandele, kuidas ta lubas kunagi vägivaldse mehe käes kannatanud sõbrannale, et võitleb selle nimel, et ohvreid kaitsev seadus ühel päeval vastu võetaks. 2016. aastal asutas ta organisatsiooni Tõ Ne Odna (Sa Pole Üksi). Popovat ahistavad netitrollid ning ka valimiseelsel kampaaniaüritusel käratas üks mööduv mees naistest koosnevale tiimile, et võtku mehed ja saagu lapsi, aga ärgu tegelgu „rumalustega, mis nagunii midagi ei muuda“.