GALERII | MÕTETE TULEVÄRK! Juubelinädalat võimsalt tähistav tippteadlane Jaan Valsiner: me vajame vaktsiini ka hirmu vastu 

Sarnast juubelinädalat, nagu Eesti päritolu tippteadlase Jaan Valsineri 70 aasta juubeli auks toimus 13.–17. septembril Tallinna ülikoolis, pole talle mujal pühendatud. 17. septembril toimus sel puhul teadussümpoosion „Muutuste mõtestamine: kultuuripsühholoogia ja tema liitlased“, kus koos juubilariga arutlesid paljud säravad mõtlejad.

Peale üldiste küsimuste puudutati ka praegust maailma, kus me elame: piirangud, kahemeetrise distantsi hoidmine jne. Jaan Valsiner leidis: „Tegelik eksperiment algab alles siis, kui ruumipiirangud ära võetakse. Kas käitumine on muutunud? Hirmuühiskond on viimased kaks aastat tugevalt arenenud. Meil on vaja vaktsiini ka hirmu vastu. Selle psühholoogilise vaktsiini väljatöötamine on rohkem psühholoogide teema.“

Psühholoog Mare Pork sõnas: „Ma näen, kuidas kõik korraga lähevad lolliks. See, et vaktsiin kellegi tapab ja kellegi päästab, ei mahu pähe. See on juba liiga keeruline.“

Rein Raud tõdes: „Tulevik on helge, aga minevik muutub kogu aeg.“

Ent igal ajal on võimalik kogeda meeldivaid hetki. Jaan Valsiner tõi näite: „Talvel avad akna ja sulle meeldib valge lumi selle taga. See on esteetiline moment. Kui lähed välja ja libised, siis see enam nii meeldiv pole." Momentaalne suhe võib tekkida ka näiteks kunstisaalis, kui märkad mingit teost, millest oled varem võibolla kordi mööda kõndinud. „Seda ei saa ette ennustada, et tekib selline suhe," nentis ta.

Rein Raud sõnas: „Meil käib pidev eneseks saamise protsess. Keev supp, mitte külm katel.“

Pärast sümpoosioni lõppu toimus äsja eestikeelsena ilmunud Valsineri raamatu „Teejuht kultuuripsühholoogiasse" esitlus. Raamatu tõlke kohta oli autor öelnud kirjastaja Rebekka Lotmanile, et see on originaalist paremgi.