Politsei otsib Harjumaal hooldekodust lahkunud 53aastast Andrest 

Viimati nähti Andrest hooldekodus reedel kella 11 paiku. Mehel pole kaasas mobiiltelefoni ja tema liikumissuund pole hetkel teada, kuid on alust arvata, et ta võib suunduda nii Tartu suunas kui ka Põltsamaale.

Andres on umbes 190 cm pikk, kõhna kehaehitusega, kõndides hoiab küüru, tal on vasakule kammitud pikad hallid juuksed. Mehel on seljas helebeež jope ja jalas tumedad dressipüksid.