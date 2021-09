Top | Süvariik seljatas riigikogu 

Kuigi vanarahvaski teadis, et vana kaevu ei maksa enne kinni ajada kui uus valmis, oleme elektriasjanduses praegu just sellises seisus. Põlevkivijaam küll ehitati valmis, kuid saastekvoodi tõttu seda kasutada ei saa, päikesepaneele ja tuult ei jätku ning välismaaltki lisaenergia saamisega on samuti häda – küll ei suuda liinid vajalikku mahtu läbi lasta, küll ei jätku põhjamaile endilegi elektrit, Venemaalt odavalt osta pole aga poliitkorrektne. Roheline unelm ongi teoks saanud – energiat on vähe ja hinnad on laes.