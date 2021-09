Juhtkiri | Valimiseelne maskivabastus 

Pealegi me ei tea, millised sammud hakkavad Hiiumaale järgnema. Kui valitsus kasutab Hiiumaa vabastamist vaid alavaktsineeritud piirkondadele vastandamiseks, et ärgitada neid vaktsineerima, siis vaevalt sest tulu tõuseb. Ja kas Tallinna puhul tähendaks selline lähenemine, et siin ei pruugi me maksivabastuseni üleüldse jõuda, kui massiivne Lasnamäe veab oma 44,9 protsendiga pealinna keskmise lootusetult alla? Või kehtestada Tallinnas maskivabastus linnaosade kaupa – kui valitsus tegeles eraldi 15 tuhande elanikuga Hiiumaaga, siis ainuüksi Lasnamäel on ligi kümme korda rohkem elanikke.