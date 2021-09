Seisukoht | Tallinna ainuvõimu punane kerjatopsike 

Vähemalt natukeseks ajaks jäävad vaiki raadiod ning telerid, kus lubatakse kokku maid ja taevaid neile, kelle ainsaks kokkupuuteks poliitikaga ongi too paariminutiline paus kahe saate vahel.

Neile, kes elavad reaalsuses, kus hiiglaslikku mammonat lubavad politikaanid ei peagi lihtsate numbrite kokkuarvutamise tarbeks kalkulaatori järele haarama. Neile, kelle jaoks on loosungid võrdsusest ja valikuvabadusest siirad, mitte tärniga märgistatud. Neile, kes arvavad, et platsi puhtaks löövate meeste luuavars ei purune esimese tõmbe järel.

Lõpuks ometi oleksime vabad kõndima tänavatel, mis täis pritsitud punast sappi lootuses, et selle eest kerjatopsikesse mõnigi närune hääl kukuks. Vabad inimesed vabas riigis ning nii vähemalt kolm ja pool aastat! Siis saame jälle aru, et me pole tegelikult kunagi vabad olnudki.