Maailma suurim puu on ohus 

Foolium on siiski vaid hädameede, mis aitab lühikest aega, kirjutab ABC News, kuigi näiteks varem Tahoe järvi ääres möllanud tulekahjude puhul aitas see päästa mitu sellesse mässitud elumaja. Samuti on sekvoiade kaitseks varem korraldatud nn kontrollitud tulekahjusid, misjärel on selgunud, et hiigelsekvoiadele ei tee väiksem tuli üldiselt midagi häda. Ent praegu lähenev tulelõõm võib isegi selliste jõmakate jaoks olla liiga intensiivne.