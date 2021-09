Saksamaal võeti sihtmärgiks taas sünagoog – sel korral plaanisid rünnakut islamistid 

Saksamaa ametivõimud teatasid neljapäeval, et riigi lääneosas asuvas Hageni linnas hoiti ära võimalik islamistlik terrorirünnak. Võimudele laekus vihje, et soovitakse rünnata kohalikku juudi sünagoogi. Kahtlusalustena vahistati neli inimest, sealhulgas ka 16aastane Süüria päritolu noormees. Viimastel aastatel on juute võetud Saksamaal üha enam sihtmärgiks – olgu siis kas neonatside või islamistide poolt.