Naaber korteripõlengus hukkunutest: „Olid vaiksed ja viisakad, aga palju nad ei liikunud.“

„Siis elas tema juures üks sõber, kellel olla puusaliigesed läbi,“ jätkab naaber. „Teda olen ma võib-olla kaks korda üldse näinud. Omanik seletas, et ta ei saa liikuda. Ma ütlesin, et tänapäeval saab seda asja ravida, aga minu teada arsti juurde ta ei jõudnud.“

„Kolmas ja kõige noorem, see rääkis veel mõnda aega tagasi, et on restorani omani,“ muigab naaber. „Viisakas mees, käis korralikult riides, iga päev tööl ka. Aga kuidagi tuli välja, et tühja ta omanik oli, lihtsalt abitööline baaris. Hakkasime teda Münchhauseniks kutsuma. Siis leiti tal mingi südameviga ja pärast seda ei käinud tema ka enam tööl. Tema kui kõige noorem on nüüd haiglas.“

Naabrid terved

„Õnneks nende pealmises korteris ei ela keegi,“ osutab ta teise korruse akendele, mis samuti pärani lahti. „Noormees ootab juba kolm aastat, et värv ise seintele roniks. Oma korterisse ma ei ole veel jõudnud, aga naine ütles, et natuke suitsulõhna on ikka tunda.“

„Ma tulin töölt ära, loomade pärast oli hirm,“ sekkub jutuajamisse noorem naine ülemiselt korruselt. „Meil on koer ja kaks kassi, aga kõik on elus ja terved. Hirmus kärsahais on küll toas. Üks tuttav soovitas märjad rätikud tuppa riputada, tõmbavad haisu sisse.“