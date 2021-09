Hambaravi kogu perele – miks on kasulik käia terve perekonnaga samas hambakliinikus? 

„Terve perekond võiks käia regulaarselt samas hambakliinikus, sest see on stabiilsem ja õpetab ka lastele vajadust hambaarsti järele. Meil on kliinikus küll erinevaid spetsialiste, aga põhiarst võiks olla üks – kes saadab vastavalt vajadusele juureravi arsti, suuhügienisti või kellegi teise juurde. Selline personaalsem lähenemine tekitab usaldust,“ selgitab Pirita Hambaravi hambaarst-kirurg Anu Sepp.

Pirita Hambaravi on tegutsenud juba üle 20 aasta ning praktiliselt algusest peale tutvustanud end kui kliinikut tervele perele. Kohta, kus ravitakse laste hambaid, kuid tehakse ka implantaate. Just niisuguse sõbraliku ja vastutuleliku suhtumise tõttu ongi üha enam perekondi jõudnud Pirita Hambaravisse.

Kliinik kodu lähedal, kuhu saab laps ise minna

Anu Sepp märgib, et kahjuks on tihe olukord, kus vanematel pole aega võsukesi hambaarsti juurde viia – kliinikud on enamasti avatud kuni viieni (Pirita Hambaravi on teisalt lahti kuni seitsmeni) ning seal käimine ei mahu tihedasse ajagraafikusse. „Seepärast rõhutangi alati, et vanem võiks valida hambaravi kodu lähedal, et laps saaks vajadusel ise pärast kooli siia tulla. Lisaks tuleks laps alati saata sama arsti juurde, et ta harjuks ning ei kardaks enam. Et tal tekiks usaldus ühe arsti vastu. Kui iga kord peab uue tädi juurde minema, siis lõpptulemus on see, et ta jätab viimaks minemata,“ räägib Sepp.

Kui tavaliselt öeldakse, et hambaarsti juures tuleb käia iga kuue kuu tagant, siis lapsed peaksid käima kolm korda aastas. „Piimahambad lagunevad väga kiiresti. Vanem võib peale vaadates arvata, et hambad on terved, kuid tegelikult on tekkinud mõni pigmendilaik või kaaries. Kui hambaauk on väike, siis on selle parandamine praktiliselt valutu,“ lausub Sepp. Ta nendib, et nii mõnigi kord satuvad lapsed üle pika aja hambaarsti juurde ning neil on tekkinud nii-öelda krokodillihambad. See tähendab, et on kaks rida hambaid – ees piimahambad ja taga juba jäävhambad. Taoline olukord võib hiljem tekitada hambumuse probleeme.

Oluline on patsiendile kõike selgitada

Patsiendid pöörduvad Pirita Hambaravi poole erinevatel põhjustel, kuid kõige sagedamini tullakse tavapärasse kontrolli. „Teeme röntgenipildi, vaatame patsiendi suuseisukorra üle ning siis selgitame neile, mida tasuks ette võtta. Olen tähele pannud, et tihti pole inimestele räägitud, mida neil päriselt suus oleks vaja teha või on miski jäänud selgusetuks,“ toob Sepp välja ja lisab: „Näiteks on inimesi, kellele on tehtud ilus juureravi, kuid hammas ise on nii kehvas korras, et koosneb vaid suurest täidisest. See on justkui pomm, mis on suus plahvatusohtlik ja võib iga hetk murduda. Nii ongi meie ülesandeks teha inimesele selgeks, et vaja on valmistada kroon – muidu võib hambast ilma jääda ja kallis juureravi läheb vett vedama.“