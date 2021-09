KUIDAS LEEVENDADA ELEKTRIHINNA HÜPET? Kas tarbijate eest võiks taastuvenergia tasu maksta hoopis riik? 

Riigikogu liige ja Isamaa erakonna aseesimees Urmas Reinsalu ütleb: „Miks elektrihind on plahvatuslikult tõusnud? Põhjus on väga lihtne – CO₂ kvootide hind on tõusnud. See raha läheb aga Eesti riigi eelarvesse.“ Reinsalu soovitab võtta eelarvesse kvootidest täiendavalt laekunud raha ja kasutada seda taastuvenergia tootjate toetuseks. Sellisel juhul ei peaks tarbijad taastuvenergia tasu oma rahakotist maksma. Inimese elektriarvel oleks selles lahtris 0 eurot.