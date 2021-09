Politsei abi on vajanud 137 metsa eksinud seenelist 

Teada oli, et mobiiltelefoni jättis proua koju, mistõttu tuli otsingud käivitada suurel metsaalal teadmiseta, kas ja kus proua üldse täpsemalt võiks olla. Ühtlasi olid proual seljas tumedad riided, mistõttu pidi eos arvestama, et teda on suure tõenäosusega raske muust maastikust eristada. Linnulennul kontrolliti osa alasid läbi droonide ja kopteriga, samas kammisid maastikku läbi ka patrullid ja teenistuskoer. Kahe tunni möödudes märkas lennusalga meeskond turbarabas kirjeldusele vastavat inimest, kes osutuski otsitavaks prouaks.

PPA politseimajor Ottomar Virk märkis, et kõige keerukamad ongi need otsingud, kus abivajaja on teinud väga vähe iseenda aitamiseks. „Metsa minnes võib igaüks eksida, hätta sattuda ning eakamad peavad arvestama, et ka tervis võib seenelkäigul ootamatult halveneda, mistõttu peab telefon igal juhul alati kaasas olema. Vähemtähtsam ei ole erksavärviline riietus, mis abivajaja leidmist lihtsustaks. Ekstreemsematel juhtudel venivadki maastikuotsigud põhjusel, et seeneline on end lausa kaitsevärvidesse riietanud,“ kirjeldas ta.