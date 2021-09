KOHUSTUSLIK SUTSAKAS: Prantsusmaal saadeti tuhanded vaktsineerimata meditsiinitöötajad sundpuhkusele, Itaalias saabuvad veelgi karmimad meetmed 

President Emmanuel Macron teatas esmakordselt reeglite muutumisest 12. juulil. Ta esitas tervishoiutöötajatele ultimaatumi – nad peavad saama 15. septembriks vähemalt ühe vaktsiinisutsaka või loobuma ametist. Toona avaldas Macron usku, et arstid on kohustuslikuks kaitsepookimiseks valmis. „See on mõnes mõttes osa teie kohusetundest,“ märkis riigipea. Kohe pärast tema kõnevõttu hakati massiliselt vaktsineerimisele registreeruma. Kõik prantslased Macroni hoiatust siiski kuulda ei võtnud.