VÕIMULETRÜGIJATE KURITEOD | IDA-VIRUMAA: Kohtla-Järvel püüab hääli tosin korda karistatud relvaärikas, Lüganusel aga narkojõugus osalenu 

Foto: Kollaaž (2 x Vida Press)

Karistused saavad kantud, aga kuriteod jäävad. Õhtuleht otsis välja, milliseid kriminaalkorras karistatavaid tegusid on sooritanud tänavu kohalikel omavalitsustel kandideerijad. Sulitempe on nõnda metsikult palju, et ühte loosse need lihtsalt ära ei mahu, vaid tuleb läheneda maakondade kaupa. Ida-Virumaal saab anda oma hääle nii kandidaadile, kes saatis kainestusmajas politseiniku m*nni kui ka kandidaadi poolt, kes on elanud kuritegelikku elu alates 1990ndast aastast.