Politsei algatas riigikogulase Anti Poolametsa suhtes kriminaalmenetluse. „Miks peaks mingi abilinnapea mind endast välja viima?“

Riigikogulase sõnul oli juhtunul ka tunnistajaid ning mingit füüsilist kontakti ei toimunud. „Tegu on valeütluse ja valekaebusega,“ rõhutab Poolamets, et hoopis need on kuriteod. „Kogu Eesti ees pannakse toime kriminaakuritegu, kui politsei ei alusta valekaebuse ja valetunnistuse vastu menetlus, lähen lähipäevil prokuratuuri. Tahan neid mõlemaid (valekaebuse esitajat ja valetunnistsue andjat - toim.) käeraudades näha, aga võib-olla nad saavad hoopis pai.“