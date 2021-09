Presidendi kantselei uueks direktoriks saab Peep Jahilo 

Karis selgitas, et kantseleid hakkab juhtima Peep Jahilo, kes on praegu riigikogu kantselei direktor, vahendab ERR .

„Tal on väga hea rahvusvaheliste suhete kogemus ja ta on olnud ka mitu korda suursaadik,“ põhjendas Karis oma valikut.

Julgeolekunõuniku tööd hakkab tegema Liis Mure. Karis selgitas, et Mure on töötanud pikalt kaitseministeeriumis ja NATO peakontoris, ta tegeleb kaitseväe välisoperatsioonidega ning on Karise sõnul tänu omale suurele kogemusele sobiv inimene sellele ametikohale.