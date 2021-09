Jaapanist teele pandud pudelikiri leiti 37 aastat hiljem Hawaii rannast 

Choshi kooli personal oli vastuse üle äärmiselt rõõmus. „Me arvasime, et viimane leiti Kikai saarelt. Me poleks suutnud kunagi ette kujutada, et 37 aasta pärast avastatakse veel mõni,“ teatas keskkooli asedirektor Jun Hayashi 15. septembril toimunud pressikonverentsil. 1984. aastal loodusteaduste huviringi kuulunud ja toona pudelikirjade saatmises osalenud Mayumi Kanda tänas kõiki, kes olid pudeli leidmisega seotud. „Olin üllatunud, see taastas nostalgilisi mälestusi keskkoolipäevilt,“ sõnas 54aastane Kanda.