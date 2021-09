Siiri Laidla | Need vanad mustrilehed

Juulikuises suvelõõmas tundus mõte villastest käpikutest ja soojast sallist üsna ketserlikuna. Toekas tekk ja paksud vammused sai silma alt võimalikult kaugele peitu pandud. Uskusin viivuks tõesti, et neid ei lähe enam eales vaja, kuigi teadsin, et suvesid on igasuguseid. Näiteks kümnekraadise õhusoojusega jaanipäev. Eestlaslik elukogemus ja tegelikkus läksid viivuks vastuollu, ilmselt praadis päike pea pehmeks.