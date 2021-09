EI LAIBATÜKELDAJA ARMUKOLMNURKADELE! Taani sekkub vangide romantikasse 

Mis on Bonnie ja Clyde'i sündroom? Nii kutsutakse teadusliku nimega hübristofiiliat ehk külgetõmmet inimese poole, kes on korda saatnud midagi kriminaalset. Paljud kurikuulsad mõrvarid, terroristid ja muud pahalased maailma vanglates saavad lademete viisi kirju inimestelt (peamiselt siiski meeskurjategijad naistelt), kes neile armastust vannuvad. Tihti teevad naised oma fantaasiad ka teoks ning abielluvad oma kiindumuse objektiga – isegi kui n-ö tavalist pereelu eluaegse vangiga kunagi elada ei saa. Vahel ongi see, mis naisi tõmbab. Selline parasotsiaalne suhe on ohutu, võimaldab vabaduses viibival osapoolel tavapärast elu edasi elada, partner ei tule seda kunagi segama. Täiuslik kallim, võiks eriti hapu irooniaga öelda: kaasa saab lohutust, et vangil pole suurt muud teha, kui naise peale mõelda ja tema kirju-külastusi oodata, ent samas ei pea naine mehe musti trussikuid pesema. Ega muretsema muude asjade pärast, mis päris suhtega kaasas käivad: kompromissid, vaidlused, tülid, seltskond, lähedus…