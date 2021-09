Brüsseli tänav saab tapetud sekstöötaja nime 

Naine uskus, et mehed, kes ta Belgiasse tõid, teevad temast filmistaari. Selle asemel teatasid kupeldajad talle, et ta võlgneb neile kümneid tuhandeid eurosid ja võla tagasimaksmiseks mingu ta tänavale end müüma. Eunice ei julgenud politseisse pöörduda, kuna mingeid dokumente tal polnud, ta viibis riigis illegaalselt. Enne surma võttis ta siiski südame rindu ja suhtles ühe sekstöötajatele suunatud heategevusliku ühinguga, tunnistades, et kardab väga ning et tema kallal tarvitatakse vägivalda. Üks 17aastane klient tegigi naise suurima hirmu teoks.