OTEPÄÄ KESKVÄLJAKU KOBARKÄKK: riigi tellitud ekspertiisist leiab sõnad „petmine“, „võltsimine“ ja „varjamine“! 

„Kui sõitsime Otepää keskväljaku parklasse sisse, ütles Teede Tehnokeskuse ekspert autost välja astudes kohe, et siin on kasutatud vale asfaldisegu,“ räägib RTK elu- ja ettevõtlustalituse juhataja Alver. „Kohe kui puurisime pinnasesse esimese augu, tuli välja, et 70 sentimeetri asemel on täitepinnast 20 sentimeetrit.“