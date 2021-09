Pensioniraha kulutajad pole veel tarbijakaitsesse jõudnud 

Internetiavarustest võib leida libatooteid, mis võivad tellijale tekitada rohkem peavalu kui rõõmu. Õhtuleht on varem kirjutanud kümnetest toodetest, mis lubavad palju, ent korda saadavad vähe. Leheveergudelt on läbi käinud näiteks lood plaastritest, mis pidavat leevendama nii suhkruhaigust kui ka hemorroide. Rahvale on varem pähe määritud ka Hiina imevidinat, mis pidavat stepslisse pistes elektrikulu vähendama (praeguste elektrihindade juures võiks ju ka selle tootega jälle lihtsameelseid püüda). Loomulikult ei tööta eelmainitud tooted nii, nagu reklaamitud, mistõttu on pettunud kliendid kibekiirelt tarbijakaitsesse jooksnud.