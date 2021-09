Mart Soidro | Võitja selgitatakse Tallinna magalarajoonides? 

Foto: TH

17. oktoobril toimuvad üheksandad kohalikud omavalitsuse valimised pärast taasiseseisvumist. Eelmine kord võitis need Keskerakond (27,3%), valimisliitude (26,8%) ja Reformierakonna (19,5%) ees. Ja mis peamine: Tallinnas võttis keskpartei absoluutse enamuse (40 kohta). Paraku on need tulemused, mida pole neil seekord võimalik korrata.