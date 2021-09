Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi võib ju rääkida, kuidas keegi maksab elektri eest viis eurot kuus, kuid kahjuks ei ole paljudel võimalik nii askeetlikult elada. Kui sügavkülmiku töös hoidmise elektrikulu on juba nelja euro ringis, siis aeg-ajalt tahaks teisi seadmeid ka kasutada. Gaasi hind tõstab paljude küttekulusid. Pidevalt käib otsimine ja kombineerimine, kuidas soodsamalt saaks. Kui palju suudab kodutarbija kokku hoida? 1990. aastate alguses levis soovitus korterisse telk püsti panna, sest telki on lihtsam ihuga soojaks kütta.

Mis võiks olla pikem plaan? Jah, uued kerkivad majad peavad olema energiatõhusad. Suur osa Eesti elamufondist on ehitatud nõukogude ajal, kui energiatõhusus polnud prioriteet. Energiamajanduse arengukava, mis paneb paika sihid aastani 2030, kohaselt on Eestis kodumajapidamiste sektori energiatarve 42,7% koguenergia bilansist. Aastaks 2050 peaks kolmandik elamufondist vastama liginullenergiahoone energiatõhususarvu väärtusele.

Kavas tõdetakse, et eluasemekeskkonna kvaliteedi tõstmise asjus puudub Eestil praegu ühtne ja kindel suund, kuidas ühitada eluasemepiirkondade ja linnaruumi kujundamisel tehniline, sotsiaalne, keskkondlik ja majanduslik aspekt, mistõttu on kõnealuse valdkonna areng olnud kaootiline ning energiakasutuse kasvu soodustav. Palju on mõtteid, et peaks, võiks jne.